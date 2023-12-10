محافظ كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسة بلجنة الوافدين

أدلّي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بنات القديمة، ويطمئن على سير وإنتظام العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.



كما أدلّي عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024‪باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، حيث تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتستمر لمده 3 أيام.



أكد محافظ كفرالشيخ، عقب ادلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 203‪0.



وناشد اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابى لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التى تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتاً الى وعى أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلي نسبة مشاركة علي مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضارى اللائق والمشرف لأهالى كفرالشيخ.