 خالد العوضي: لاعبو اليد أثبتوا جدارتهم بتمثيل الأهلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد العوضي: لاعبو اليد أثبتوا جدارتهم بتمثيل الأهلي

الشروق
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:10 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:10 ص

أعرب خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق الأول لكرة اليد رجال على لقب كأس السوبر على ‏حساب الزمالك، في المباراة التي أُقيمت على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات.

وأشاد العوضي بمنظومة الفريق بالكامل سواء الجهاز الفني والطبي والإداري واللاعبين، مؤكدًا أنهم أبطال ويستحقون التحية على ‏ما قدموه خلال المباراة التي جاءت قوية للغاية، وعكست ما يتمتع به الجميع من شخصية قوية وقدرات فنية عالية.

وأوضح في تصريحات رسمية أن اللاعبين أثبتوا جدارتهم الكبيرة بتمثيل الأهلي، بعد أن نجحوا في التغلب على كل المعوقات، وصولًا إلى التتويج ‏ببطولة غالية، تمنح دوافع كبيرة نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

ووجه خالد العوضي الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على دعمه المستمر لجميع فرق النادي، وتوفير متطلبات الأجهزة الفنية، مما ساهم في تحقيق العديد من البطولات خلال الموسم الجاري.


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