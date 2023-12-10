كتائب حزب الله العراقي تجدد موقفها باستهداف القواعد الأمريكية في العراق

أعلنت كتائب حزب الله العراقي، مساء اليوم السبت، عن أن عمليات استهداف القواعد الأمريكية في العراق ستستمر وأن أية حماقة تقوم بها القوات الأمريكية ستواجه برد مضاعف وتوسيع للعمليات.

وقال أبو علي العسكري المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقي، في تدوينة على منصة إكس "إن عملياتنا الجهادية ضد الإحتلال الأمريكي ستستمر حتى اخراج أخر جندي له من أرض العراق وإذا أرادت الحكومة العراقية التفاوض معه لإخراج قواته فلا نمانع ذلك وإن كنا نجزم أنها كذبة أخرى من أكاذيب الأمريكان لاتنطلي علينا".

وأضاف" نجدد تأكيدنا أن أي حماقة من العدو الأمريكي ستواجه برد مضاعف وتوسيع للعمليات ولن تثنينا تخرصات المرجفين والمنبطحين عن أداء واجبنا الشرعي والوطني ".

وذكر "لاتزال السفارة الأمريكية في بغداد قاعدة متقدمة لإدارة العمليات العسكرية والأمنية، ووكرا للتجسس وإن مجموعة عمليات يوم أمس الجمعة ماهي إلا بداية لقاعدة إشتباك جديدة قادم الأيام سيحدد مستوى الرد".

وحذر أبو علي العسكري من أن" أي تعاون بين الأجهزة الأمنية العراقية مع المحتل الأمريكي المجرم لدواع واهية يجعلهم أذنابا له وشركاء في جرائمه".

وسبق لرئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة أن أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن هاتفيا بأن الحكومة ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته وأنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين بهذه الإعتداءات أياً كانوا". حسب بيان للحكومة العراقية وزع اليوم السبت.

فيما أبلغ وزير الدفاع الأمريكي رئيس الحكومة العراقية أن استهداف مبنى السفارة الأمريكية في بغداد "يهدد الأمن الداخلي للعراق".حسب البيان العراقي.

من جانب آخر كشف الناطق الرسمي بإسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان صحفي عن "أنّ الأجهزة الأمنية المختصة توصلت إلى خيوط مهمة حول منفذي قصف السفارة الأمريكية في بغداد وستتم ملاحقة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي، لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن" .