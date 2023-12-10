أبو عبيدة: لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة

قال الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة": "إن الهدنة (التي جرت في قطاع غزة، لمدة أسبوع)، أثبتت صدقنا وفي المقابل كذب قيادة العدو ومتحدثيه العسكريين والسياسيين".



وأضاف أبو عبيدة، في كلمة له مساء الأحد: "لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة".



وأشار إلى تمكن مقاتلي القسام، من قتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق، مردفا: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة".



وأضاف: "مجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".