انتهى اليوم الأول من التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بمختلف محافظات الجمهورية، والذي شهد توافد الآلاف من الشباب وكبار السن والسيدات بمختلف أعمارهن إلى المدارس ومراكز الشباب المحددة بها اللجان العامة والفرعية.

وشهد محيط المدارس حماسة واحتفالات من المشاركين لتأديتهم حقهم الدستوري على أنغام الأغاني الوطنية وحاملين أعلام مصر، تعبيرًا عن انتمائهم وحبهم لبلدهم ووطنهم، في هذا العرس الديمقراطي بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

- حرص ذوي الهمم وكبار السن على المشاركة بالانتخابات

حرص عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على التوافد على اللجان الانتخابية في أول أيام انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية، للمشاركة في اختيار رئيسهم والحصول على حقهم الدستوري في الاقتراع داخل الصندوق، تعبيرا عن الديمقراطية وانتمائهم لبلادهم.

- تسهيل عملية دخول ذوي الهمم وكبار السن

حرص رجال الشرطة على تسهيل عملية دخول وخروج كبار السن وذوي الهمم من خلال اصطحابهم على كراس متحركة وقت الحاجة أو ممسك بأيديهم وتوصيلهم إلى اللجان وانتظارهم حتى الإدلاء بأصواتهم ثم الخروج إلى الشارع، حرصًا على توفير كل سبل الراحة للناخبين وإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر دون معوقات على الناخبين.

- المرأة المصرية حاضرة بالمشهد في انتخابات الرئاسة 2024

شهد محيط المدارس ومراكز الشباب الرياضية، توافد كثيف للمرأة المصرية بمختلف أعمارهن فور انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية، للادلاء بأصواتهن في مشهد رائع بتنظيمهن وحرصهن على المشاركة بالانتخابات.