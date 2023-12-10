مسيرة لطلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحت إشراف وحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور علاء غالب رئيس الأسرة في أكبر مسيرة طلابية حاشدة غير مسبوقة العدد، جابت أرجاء المحافظة لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله في تلك اللحظة الفارقة بتاريخ مصر، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)؛ ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعوا به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر في مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

وأشار النعماني، إلى أن المسيرة الطلابية عبرت عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى شباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الانتخابات والتصويت داخل صناديق الاقتراع، للمشاركة في صنع القرار بمناخ من الوضوح والشفافية.

وأوضح أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد واجبًا وطنيًا إلزاميًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعياً جميع منسوبي الجامعة إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم.

وقدم خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة في تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النعماني، أن الجامعة نظمت مسيرة ضخمة بمشاركة كل منسوبيها، حيث كانت هذه المشاركة بكثافة تعد رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلى جانب ان المشاركة، وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

وأكد أن الطلاب من ذوى الإعاقة كانوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى، خاصة وأنهم فئة لها تأثيرها نظراً لعددهم الذي لا يستهان به.

ودعا رئيس الجامعة، خلال الجولة، الطلاب مردداً "انزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري- مصر تناديكم فلبّوا نداء الوطن بأمانة ومسئولية"، مختتمًا بشعار "تحيا مصر".

وأكد الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، أن طلاب من أجل مصر دائمًا من أوائل الطلاب المشاركين في أي فعالية تخدم مصلحة الوطن والطالب معا، وأنها لها دور وطنىي ملموس، متقدما بالشكر لهم على حسن التنظيم والمشاركة.