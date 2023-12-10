إطلاق نار على موكب للصليب الأحمر في العاصمة السودانية

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تعرض موكب للجنة الدولية للصليب الأحمر، لإطلاق نار بالعاصمة الخرطوم من المواقع الدفاعية للجيش، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأفاد بيان صادر عن الجيش السوداني، بأنه "بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفقت القوات المسلحة مع ممثلي المنظمة الدولية على إخلاء مدنيين من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة (دون تحديد) كانوا متواجدين بكنيسة القديسة مريم بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم".

وأضاف: "الإجراءات تضمنت التنسيق مع المنظمة الدولية تحديد خط السير بالدخول المنطقة من الشمال، ولم يلتزم ممثلو المنظمة الدولية"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "دخلوا (ممثلو الصليب الأحمر) إلى المنطقة من الاتجاه الجنوبي بدلا عن الاتجاه الشمالي طبقا للاتفاق وبالتالي مخالفة خط السير المتفق عليه تماما".

وأشار إلى أن "موكب ممثلي المنظمة حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (في إشارة لقوات الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش، وقامت بالتقرب من مواقعنا الدفاعية، ما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة (دون ذكر عدد)".

وأعرب البيان عن أسف الجيش لهذا الحادث الذي وقع نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلَّفت أكثر من 12 ألف قتيل و أكثر من 6 ملايين نازح ولاجئ وفق الأمم المتحدة.