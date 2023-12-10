إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار بمبنى سكني في غربي ألمانيا

أصيب ثلاثة أشخاص إثر انفجار وحريق وقعا في وقت متأخر من يوم السبت في مبنى سكني بمدينة إيسن غربي ألمانيا.

وقفزت امراة من إحدى الشرفات لإنقاذ نفسها، وفقا لما قاله متحدث باسم إدارة الإطفاء دون أن يحدد الطابق الذي قفزت منه.

وعندما وصلت إدارة الإطفاء، كانت المرأة ملقاة في الشارع مصابة بجروح خطيرة وحروق قبل نقلها إلى المستشفى .

وجرى علاج اثنين من سكان منزل مجاور في البداية في الموقع من قبل خدمات الطوارئ وتم نقلهما إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة. كما تم علاج ثلاثة أشخاص آخرين من قبل خدمات الطوارئ في الموقع ولكنهم لم يصابوا بأذى.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء: "الشارع أصبح مشهد من الدمار، جميع الأماكن مليئة بالحطام والزجاج المكسور".

ولا يزال سبب الانفجار غير واضح حتى الآن. ووفقا للنتائج الأولية، بدأ الحادث حوالي الساعة 10:15 مساء بالتوقيت المحلي (2115 بتوقيت جرينتش) في شقة بالطابق الأول. ومن هناك امتدت النيران إلى الشقق الأخرى في المبنى. ولحقت أضرار بالمنزل وبناية مجاورة.