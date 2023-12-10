أطباء روس يوقعون رسالة إلى بوتين للسماح بعلاج معارض الحرب المسجون أليكسي جورينوف

نشر أطباء روس رسالة مفتوحة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالبون فيها بالعلاج الطبي لمعارض الحرب المسجون أليكسي جورينوف الذي أصيب بالمرض خلال احتجازه.

وقالت الرسالة، التي وقعها أكثر من 100 طبيب روسي بحلول ظهيرة اليوم الأحد، إن الحرمان من المساعدة الطبية ينتهك الدستور الروسي.

ويعد جورينوف، وهو سياسي محلي في بلدية موسكو، أول معارض للحرب تتم إدانته في روسيا بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي.

وأعلن محامو جورينوف مؤخرا عن تدهور حاد في صحته.

وحكم على جورينوف بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022 بعد أن دعا، خلال اجتماع لمجلس بلدية موسكو، إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على "ضحايا العدوان العسكري في أوكرانيا".

ويواجه جورينوف البالغ من العمر 62 عاما الآن المزيد من الإجراءات بتهمة "تبرير الإرهاب" لأنه تحدث إلى زملائه السجناء عن الحرب.

ووفقا للمحاميين الذين يدافعون عنه، فإن جورينوف، الذي يعاني بالفعل من مرض مزمن في الرئة، يعاني الآن أيضا من التهاب حاد في الشعب الهوائية .

وقال أحد محامي جورينوف "أليكسي ليس لديه القوة حتى للجلوس على كرسي أو التحدث. لقد سقط عدة مرات".

وقال المحامون إن سلطات السجن رفضت طلب العلاج الطبي.