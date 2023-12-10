إصابة ناخبين مسنين بأزمة قلبية أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالشرقية

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أصيب ناخبان مسنان اثنان بأزمة قلبية، اليوم الأحد؛ أثناء المشاركة في الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية.

واستقبل مستشفى الصالحية الجديدة مسن؛ مصابا بأزمة قلبية مفاجئة؛ وذلك أثناء وجوده في إحدى لجان الانتخابات الرئاسية في مدينة الصالحية الجديدة للإدلاء بصوته في الانتخابات، وتم نقله إلى العناية المركزة بقسم صيدناوي لتلقي الرعاية اللازمة.

كما شهدت إحدى اللجان الانتخابية في مركز مشتول السوق إصابة أحد الناخبين، مسن، بأزمة قلبية مفاجئة، تم استدعاء إحدى عربات الإسعاف وتلقى المصاب الإسعافات اللازمة دون نقله إلى المستشفى.

ويتنافس خلال الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز «السلم».

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزا انتخابيا تستوعب 1016 لجنة فرعية.

كما تضم محافظة الشرقية 10 لجان فرعية موزعة على نطاق 5 مراكز ومدن: الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - فاقوس؛ ستكون متاحة أمام المغتربين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.

كان مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية دفع بعدد 84 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقر اللجان الانتخابية؛ للتامين الطبي.

من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انعقاد غرفة التامين الطبي بالمديرية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة، فيما وفرت المديرية 30% من الأسرة بجميع المستشفيات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؛ وذلك تحسبا لأية طواريء، مع استمرار انتشار الفرق الطبية بمحيط اللجان طوال أيام الاستفتاء.