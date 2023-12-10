لميس الحديدي تعلق على واقعة إدلاء لبلبة بصوتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على واقعة إدلاء الفنانة لبلبة، بصوتها الانتخابي مرتين، حيث كانت قد أدلت به بالمملكة العربية السعودية في لجان المصريين بالخارج، كما أدلت اليوم الأحد، بالداخل خلال مجريات اليوم الأول من أيام الانتخابات، قائلة: "لبلبة ربما لم تكن تعرف أن ما فعلته جريمة انتخابية، والوطنية للانتخابات أحالتها للتحقيق".

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on: "وأنا عارفة إنها لم تكن تعرف لكن القانون واضح في هذه القصة لا يصح الإدلاء بالصوت مرتين، ويجب أن يحترم القانون".

وتابعت: "السؤال كمان هل قاعدة البيانات تبقي على وجود من يصوت في الخارج بقاعدة الانتخابات بعد الإدلاء بعملية التصويت؟، من المفترض أن يتم تنقيح القوائم لمن قام بالتصويت في الخارج".

وطالبت لميس الوطنية للانتخابات بالتحقيق ليس فقط مع الفنانة لبلبة، بل مع القائمين على قواعد البيانات: "يجب تنقيح القوائم لمن صوت في الخارج أثناء وجوده في أحد البلاد حتى لا يستطيع التصويت في الداخل، وبالتالي إذا كانت الوطنية للانتخابات أحالت الناخبة للتحقيق، أيضًا يجب إحالة القائمين على قواعد البيانات للتحقيق؛ لأن عملية التنقيح تدخل في إطار عملية حوكمة البيانات".

واختتمت: "الخطأ هنا مزدوج من الناخبة ومن القائمين على قاعدة الانتخابات في ذات الوقت