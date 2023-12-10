رقم تاريخي للشناوي يجعله ضمن قائمة عالمية في 2023

ظهر محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري في قائمة عالمية، بسبب ظهوره في عدد المباريات، خلال عام 2023.

وأوضح تقرير مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية في سويسرا أن محمد الشناوي بين أول 11 لاعبًا في قائمة أكثر الحراس مُشاركةً في عدد دقائق لعب في العالم خلال 2023.

وأشار التقرير إلى أن محمد الشناوي، البالغ من العمر 35 عامًا جاء في المركز العاشر في فئة الحراس من خارج أوروبا (والـ 11 عالميًا) بقائمة أكثر اللاعبين حصولًا على دقائق لعب في المواجهات الرسمية، وذلك بمشاركته في 5396 دقيقة.

كما تواجد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز في المركز 94 بتلك القائمة بالمشاركة في 4345 دقيقة، فيما احتل ويفرتون بيريرا، حارس مرمى فريق بالميراس صدارة تلك القائمة بالمشاركة في 6150 دقيقة.

وتصدَّر الباراجوياني جوستافو جوميز، مدافع بالميراس البرازيلي، قائمة أكثر اللاعبين حصولًا على دقائق لعب في المواجهات الرسمية، المحلية والدولية، منذ بداية 2023 وحتى 4 ديسمبر الجاري بـ 6213 دقيقة في 70 مباراة.

وجاء في المركز الثاني بتلك القائمة، البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ 6784، يليه البرازيلي كريستيان تيتي، قلب دفاع فورتاليزا، بـ 6626 دقيقة.

وتم حساب الدقائق في المباريات التي لُعبت خلال العام الجاري، مع الفرق والمنتخبات الوطنية الأولى وتحت 20 عامًا، وظهر اللاعبون الناشطون في الدوري البرازيلي بقائمة المئة أكثر من نظرائهم في بقية الدوريات.