حسين أبو صدام: أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 من الفلاحين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من الفلاحين.

وأضاف خلال تصريحات له بالتغطية الخاصة «مصر تنتخب الرئيس»، والمذاعة على قناة «الشمس»، مساء الأحد، أنه راهن على 20 مليون فلاح مصري سيدلون بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أنه يريد ظهور الفلاحين المصريين بوجه مشرف في هذا الاستحقاق من خلال مشاركتهم.

وتابع: «النهاردة فلاحين مصر شرفوني، وبقول لأي فلاح أو عضو في النقابة هيجي ومش على صباعه حبر فسفوري مش هسلم عليه، لأني هبقى زعلان منه».

وأعرب عن شعوره بالفخر لانتمائه للدولة المصرية، فيما وصفه باليوم التاريخي والعرس الجماعي، مشددا على زيادة الإقبال بشكل ملحوظ بعد فترة الظهيرة، ولا يوجد أي عذر لأي شخص لعدم مشاركته في ظل توفر لجان في كل مكان وللمغتربين أيضًا.

ولفت إلى أن المصريين جميعا خلف الدولة المصرية ردا للجميل، ولاستكمال الإنجازات التي جرت على الأرض خلال السنوات الماضية، منوها بأن التطوير الذي حدث في القطاعات كافة، وبشكل خاص في القطاع الزراعي ومشاكل الفلاح المصري، جعلت لديه الأمل في أهمية دوره بالمشاركة الانتخابية.

وتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».