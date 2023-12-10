دويدار: زيزو هو «كابتن ماجد » الكرة المصرية

مدح أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق مستوى أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض، وذلك بعد الفوز على ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو هو كابتن ماجد الكرة المصرية في الفترة الحالية، هو يبذل كل ما لديه في المباريات، وفي أسوأ حالاته يقدم الإضافة للفريق".

وأضاف: "المشوار مازال طويلًا، جمهور نادي الزمالك عندما يفوز بعدد من المباريات، يجعلون اللاعبين يشعرون بأنهم حققوا كل شيء".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته: "نحتاج لشيء من الهدوء والتركيز، فعلى الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية، في ظل انخفاض مستوى بقية الأندية، باستثناء نهضة بركان والإفريقي التونسي".