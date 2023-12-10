رئيس التعبئة العامة والإحصاء يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

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أدلى خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بصوته فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤، بمدرسة الطبرى الحجاز الثانوى بمصر الجديدة.

وأشار بركات إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية وممارسة كل المواطنين لحقهم الدستورى فى الانتخاب بفاعلية، ودعا كل العاملين بالجهاز وجميع المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، والمشاركة بفاعلية فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وحرصا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تشجيع العاملين للإدلاء بأصواتهم، أصدر خيرت بركات توجيهاته لقيادات الجهاز لإعداد مخطط واضح لتيسير توجه العاملين بالجهاز إلى المقار الانتخابية الخاصة بهم على مدار أيام الانتخابات الثلاثة مع الحفاظ على انتظام سير العمل بالجهاز.