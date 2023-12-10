قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الشعب المصري أمام مرحلة تاريخية تتطلب الوقوف صفا واحدا خلف الوطن، معقبا: «نحن أمام لحظة قد لا تتكرر مرة أخرى في عمر الوطن، لحظة فارقة مصر تحتاجنا جميعا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن اللحظة الراهنة تستوجب من جميع أبناء الشعب المصري رد الجميل للوطن، مضيفا: «كل الفنانين نازلين للمشاركة ليس فقط لاختيار الرئيس؛ ولكن ليعبروا عن دورهم الوطني؛ من أجل التضامن مع الموقف المصري العظيم بعد أحداث غزة».

وأشار إلى حرص جميع الفنانين على المشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية مع انطلاق عمليات التصويت في الخارج بالتزامن مع جلسات التصوير أثناء تواجدهم بالدول العربية.

ودعا الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، قائلا: «آن الأوان أن تعبر عن حبك لمصر وتثبت للعالم مكانة بلدك، المعركة في غزة هي بالأساس مع مصر؛ لا يجب أن نقف في دور المشاهد؛ لازم ننزل لأن القدر أراد أن تجتمع حرب الإبادة مع الانتخابات».