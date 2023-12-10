تزايد إقبال الناخبين في الفترة المسائية للانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

شهدت اللجان الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية بمحافظة بالإسكندرية تزايد الإقبال في الساعات الأخيرة لليوم الأول في عدد من اللجان، خصوصا بلجنة حي الجمرك وذلك قبل غلق باب التصويت.

ومن المقرر أن تستمر الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، 10، و11، و12، من ديسمبر الحالي، وذلك لاختيار رئيس مصر بين أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، عبدالسند يمامة رمز النخلة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز الشمس، و حازم عمر رمز السلم.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز/ مقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.