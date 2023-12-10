11 عرضا وورشة ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج المسرحية في ليلته الثامنة

شهدت الليلة الثامنة من مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ٢٤، ١١ عرضا عربيا وعالميا، من بينها ٥ عروض تونسية، هي: "الشركة تركة"، و"الفيرمة"، و"تحيا الحرب"، و"ألباتروس"، و"لايديز".

كما قدم أيضا العرض الفلسطيني "بأم عيني ١٩٤٨"، والعرض اللبناني "صار وقت الحكي"، والعرض السوري الهولندي "غبار"، والعرض الكندي "حقيبة"، والعرض الروسي "تيشخوف"، والعرض الفرنسي "مشروع العاصفة"، ذلك إلى جانب ورشة بعنوان "طريقة مايسنر في التمثيل".

جدير بالذكر أن الدورة الـ٢٤ من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من ٢ إلى ١٠ ديسمبر الجاري، تحت شعار "بالمسرح نحيا.. بالفن نقاوم"، بمشاركة ٦٢ عرضا من ٢٨ دولة.