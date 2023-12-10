في لفتة إنسانية خرج المستشار أحمد محمد حسن، المشرف على لجنة 16 بمجلس مدينة كفر الزيات، من اللجنة؛ لمساعدة أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الإدلاء بصوته بالانتخابات الرئاسية، وسُمح للناخب بالتصويت خارج اللجنة نظرا لحالته الصحية.

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالمظاهر الإنسانية في كل أنحاء المحافظة، وبوعي المواطنين الذى ظهر جليا في هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري؛ إدراكًا منهم بأن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.