الشيخ عبد الفتاح الطاروطي: أعلن مبايعتي للرئيس باسمي وباسم أهل القرآن

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتليفزيون والوطن العربى، أن المشاركة فى هذا العرس الانتخابي واجب وطنى نابع من الإحساس بالمسؤولية فى هذة الفترة الحرجة، حيث أننا بدأنا مشوار هاما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة ولابد ان يتم استكماله لنهايته.



جاء ذلك خلال إدلائه بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة طاروط الإعدادية بقريته بمركز الزقازيق بالشرقية.



وقال إنه ينبغي على كل إنسان عاقل أن يفكر فيما يدور حوله من التحديات والمؤامرات التى تدور فى المنطقة، ويجب أن نقف صفا واحدا خلف قيادتنا الرشيدة حتى لا ندفع الثمن غاليا، وأكد أنه يعلن مبايعته للرئيس السيسي باسمه واسم أهل القران.



وشهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في محافظة الشرقية أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين الذين خرصوا على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية؛ حيث تصدرت الفتيات والسيدات مقدمة صفوف الناخبين أمام اللجان، وسط مشاركة متميزة كذلك للرجال وكبار السن.



كان الحضور الأبرز بمحيط لجنة مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، والتي شهدت احتفالات على الطبل والمزمار وسط تجمع المئات من أهالي محافظة الشرقية بالتزامن مع عملية الاقتراع.



وأدلى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بصوته في لجنة المغتربين في مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، قبل أن يؤكد في تصريحات خاصة لجريدة الشروق، على أن نسب الإقبال جيدة بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وأن جميع اللجان الانتخابية تشهد إقبال كبير من جانب الأهالي ممن لهم الحق في التصويت والانتخاب.



كما حرص المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية على تفقد لجان المغتربين في مدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، مؤكدا على أن النزول والمشاركة في الانتخابات حق وطني لكل جموع الشعب ممن لهم الحق في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.



وأوضح المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية، في تصريحات صحفية لجريدة الشروق، أنه يوجه رسالة لجموع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتهم واختيار من يرونه أحق بصوتهم خلال الانتخابات الرئاسية.



ويتنافس خلال الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز «السلم».



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في محافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابي تستوعب 1016 لجنة فرعية.



كما تضم محافظة الشرقية 10 لجان فرعية موزعة على نطاق 5 مراكز ومدن: الزقازيق - بلبيس - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - فاقوس؛ ستكون متاحة أمام المغتربين الراغبين في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية.



كان مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية دفع بعدد 84 سيارة إسعاف مجهزة في محيط مقر اللجان الانتخابية؛ للتامين الطبي.



من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انعقاد غرفة التامين الطبي بالمديرية لمتابعة اللجان على مستوى المحافظة، فيما وفرت المديرية 30% من الأسرة بجميع المستشفيات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية؛ وذلك تحسبا لأية طواريء، مع استمرار انتشار الفرق الطبية بمحيط اللجان طوال أيام الاستفتاء.