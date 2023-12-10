رئيس جامعة طنطا يشيد بوعي الطلاب بالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، بمحافظة الغربية مشاركة واسعة في التصويت من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

وأشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بوعي طلاب الجامعة بالاصطفاف لدعم الوطن في الانتخابات الرئاسية، وبالمشاركة الإيجابية الكثيفة، والتي لم تقف عند حد المشاركة في التصويت فقط، بل امتدت لمشاركة الطلاب في دعم العملية الانتخابية من خلال تواجدهم أمام المقار الانتخابية، وتيسير التعرف على اللجان الانتخابية والمساعدة في تنظيم وتوجيه حركة الناخبين.

وأكد أن تلك الإيجابية تعكس الوعي القومي لدى الطلاب، وأن يكونوا بمثابة سفراء للجامعة في المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن مشهد الحشود الطلابية خلال توجهها إلى المقار الانتخابية والتي حرص على المشاركة فيها لتحفيز وتشجيع الطلاب يعتبر بمثابة شهادة حب وانتماء من منسوبي الجامعة تجاه وطنهم.