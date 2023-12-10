الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتل فتى عمره 17 سنة في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أن القوات الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا (17 عاما) في بلدة عزون بقضاء قلقيلية في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الحادثة ضمن استمرار المواجهات في مناطق قرى وبلدات الضفة الغربية، وقد شنّ الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عمليات اقتحام مكثفة لمدن وبلدات ومخيمات فلسطينية في الضفة.

وتركزت تلك الحملة على مدينتي رام الله والخليل جنوب الضفة الغربية.

وأكدت مراسل روسيا اليوم حينذاك استشهاد 5 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية خاصة اسمها "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية إليه.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم أمس أن السلطات الأمريكية مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة ضد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية للحد من العنف ضد الفلسطينيين.

وكان بلينكن قد أعلن في وقت سابق عن فرض قيود على التأشيرات ضد الأفراد المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، وشدّد على أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى المساءلة عن أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عمّن يرتكبها.

وفي قطاع غزة، دخلت الحرب على غزة يومها الـ64، وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.