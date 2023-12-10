حثت السفيرة سها جندي، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلة: «ادلوا بصوتكم.. هذه أمانة وميزة لا يتمتع بها الجميع».

وقالت خلال تصريحات لفضائية «MBC مصر 2»، صباح الأحد، إنها كانت حريصة على التواجد مبكرًا أمام لجنة الانتخابات، لافتة إلى أن «مئات الأشخاص يقفون في طوابير، وحريصون على الإدلاء بصوتهم».

وأشادت بالدور العظيم والمشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج في اللجان، خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، مضيفة: «كثير منهم شباب في جامعات ومدارس، ومتواجدون في أماكن بعيدة، كما أن بينهم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة».

وذكرت أن بعض كبار السن ممن تناهز أعمارهم 89 عامًا، حرصوا على المشاركة في العملية الانتخابية، معقبة: «المصريون بالخارج تحدوا كل الصعاب والكثير منهم حجزوا تذاكر طيران للسفر إلى اللجنة مخصوص».

وأكدت تقديم تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الانتخابية، لمواجهة كل التحديات أمام أي مصري، مختتمة: «النظام ناجح وسهل وأتمنى كل المصريين ينزلوا يدلوا بصوتهم».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».