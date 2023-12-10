قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن 528 مراسلا أجنبيا يتابعون الانتخابات الرئاسية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن من بين هؤلاء 102 مراسل جاؤوا خصيصا من خارج البلاد لمتابعة الانتخابات.

وأشار إلى أن طاقم شبكة "سي إن إن" يصل إلى 20 شخصا بين زائر ومقيم، مؤكدا أنه لا توجد كلمة واحدة عن أي تدخل في الانتخابات أو التلاعب بها.

وشدد على أنه لا يوجد أي حديث عن معوقات أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، ولا حديث عن انحياز رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية لأي مرشح.



ولفت إلى أن بعض التناول الإعلامي للانتخابات الرئاسية ركّز على الوضع الاقتصادي، وبعضها ركّز على الوضع في قطاع غزة وكيفية تأثيره على الانتخابات.

وصباح الأحد، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».