تبدأ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة صباحاً والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء، لاختيار المواطنين أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وتنقسم اللجان التي حددها القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إلى اللجان الفرعية التي تشهد التصويت والفرز، واللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية، ولجان الحفظ، يترأسها أعضاء من الهيئات القضائية.

• اللجان العامة

ويتمثل دور اللجان العامة -التي تشرف على اللجان الفرعية- أثناء أيام الاقتراع الثلاثة في الآتي:

يتواجد رئيس اللجنة العامة وأعضاؤها بمقر اللجنة العامة في تمام الساعة التاسعة من صباح أيام الاقتراع.

ويتأكد رؤساء وأعضاء اللجان العامة من بدء عملية الاقتراع في موعدها المحدد بجميع اللجان الفرعية التابعة لها وإخطار رئيس لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بما يفيد ذلك.

ويستمر رؤساء وأعضاء اللجان العامة بعملهم حتى الاطمئنان على انتهاء آخر لجنة فرعية تابعة للجنة العامة من عملها في اليومين الأول والثاني من أيام الاقتراع، وحتى تسلم نتائج آخر لجنة فرعية تابعة للجنة العامة، والانتهاء من كافة أعمال اللجنة العامة عقب انتهاء ثالث أيام الاقتراع، وإثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة.

ويتلقى رئيس اللجنة العامة شكاوى وكلاء المرشحين، ويتخذ القرار المناسب في كل ما يقدم له من شكاوى، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة، ويرفق أصل الشكوى بالمحضر المشار إليه.

ويثبت رئيس اللجنة العامة التظلمات المقدمة من المرشحين أو وكلائهم بشأن صحة الاقتراع أو الفرز باللجنة الفرعية، وذلك بسجل بيان قيد التظلمات المقدم إلى اللجنة العامة بشأن إجراءات الاقتراع أو الفرز.

وتفصل اللجنة العامة في هذه التظلمات بعد مداولة سرية بين أعضائها، وتصدر قرارها مسببًا بالأغلبية المطلقة خلال 24 ساعة من تقديمها إليها.

• لجان المتابعة

وأوضح القانون وقرارات الهيئة الوطنية القواعد المنظمة لعمل لجان متابعة سير العملية الانتخابية خلال أيام الاقتراع.

تقوم لجنة المتابعة من التأكد من انتظام العمل بمقر اللجان الفرعية والعامة وخلال فترة الراحة، والتأكد من سلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليومين الأول والثاني للاقتراع.

تستمر في التواصل على مدار اليوم بجميع رؤساء اللجان الفرعية ورؤساء اللجان العامة ومعاونتهم في التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التي تعوق سير العملية الانتخابية.

وتتأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليومين الثاني والثالث للاقتراع وانتظام العمل بها.

وتتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجان العامة.