البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا

وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني "البرلمان"، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بشأن اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين إيران وروسيا.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أن نواب البرلمان ناقشوا، في الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال أمن المعلومات بين الحكومة الإيرانية وحكومة الاتحاد الروسي، ووافقوا على الخطوط العريضة بأغلبية 180 صوتا مقابل معارضة 27 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت من إجمالي 229 نائبا حضروا الاجتماع.

وبعد الاستماع لآراء المؤيدين والمعارضين من النواب، وافق النواب أيضا على تفاصيل مشروع القانون المذكور بأغلبية الأصوات.