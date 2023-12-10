رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يدلي بصوته في الانتخابات: اختيار القيادة أمانة وواجب وطني

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أدلى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بصوته صباح اليوم الأحد، بالانتخابات الرئاسية وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة صلاح سالم الإعدادية.

وأوضح الدكتور حمادي ضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن اختيار القيادة السياسية للبلاد هو أمانة وواجب وطني وديني، وأن الدين الإسلامي يحث على المشاركة وأداء الشهادة بكل المحافل.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

المرشحون

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».