مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مصر تعد مشروع قرار لوقف إطلاق النار على غزة

كشف السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، عن إعداد مصر مشروع قرار جديد؛ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيجرى تقديمه إلى مجلس الأمن قريبا.

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية»، إلى تولي مصر مسئولية صياغته بالتشاور مع دولة فلسطين والمجموعة العربية، موضحا أن مشروع القرار يشمل كذلك فرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال إن المجموعة العربية الإسلامية بالأمم المتحدة تبذل جهودا هائلة على الرغم من النتائج السلبية على أرض الواقع، موضحا أن النتائج لم تلب قرارات القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وتابع: «بعد انتهاء زيارة اللجنة الوزارية التي كلفتها القمة العربية الإسلامية الأخيرة بحشد الدعم الدولي؛ لوقف الحرب على غزة مع المسؤولين في لندن؛ أرسلت بريطانيا طائرات استطلاع تحلق بسماء غزة وتشارك في العملية العسكرية على شعبنا».

وأشار إلى توجه اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى كندا للقاء رئيس وزراء كندا جاستن ترودو؛ لبحث وقف إطلاق النار على القطاع تعقبها زيارات إلى جينيف وبروكسل ختاما بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ودعا اللجنة المكلفة من الجامعة العربية إلى ضرورة تصعيد الموقف العربي من الدعوة والمطالبة إلى التلويح باستخدام أدواتها الاقتصادية؛ من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني في ظل استمرار موقف الإدارة الأمريكية الداعم للاحتلال تجاه إبادة الشعب الفلسطيني تحت ذريعة الدفاع عن النفس.