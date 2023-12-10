رئيس محلية قوص بقنا: لم نرصد أي شكاوى في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، أن غرفة العمليات المركزية بالوحدة لم ترصد أية شكاوى أو معوقات في 55 مركزا انتخابيا بنطاق المدينة خلال اليوم الأول من انتخابات الرئاسة.

وأشار الشعيني، إلى أن العملية الانتخابية تسير منذ الدقائق الأولى للتصويت بشكل طبيعي بكل اللجان، وأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أجهزة المدينة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة، طوال الأيام الثلاثة لفترة التصويت، وربطها بكل غرف العمليات الفرعية بمجالس القرى والإدارات الخدمية، لتذليل أي معوقات وتوفير كل سبل الراحة أمام الناخبين.

وحث جموع المواطنين على التحلي بالإيجابية والمشاركة بقوة في عملية الاقتراع، واعتبار ذلك واجب وطني للحفاظ على الوطن، واستكمال مسيرة البناء و التنمية، وإرسال رسالة للعالم بمدى وعي المصريين بحقوقهم الدستورية.