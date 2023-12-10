أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن مفاوضات الأبيض مع مسئولي سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة العقوبات في صفقة محمود شيكابالا مازالت مستمرة.

وقال أحمد سالم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس تو: "نادي الزمالك يعمل في كل الملفات بالتوازي، ومطالبة الإدارة بالإعلان عن تطورات حل أزمة القيد بشكل مستمر أمر غير منطقي".

وأضاف: "سنعلن كل شيء بعد التوصل لحلول، وحصول اللاعبين على مستحقاتهم هو الأولوية لنا حاليًا، والمفاوضات مع سبورتنج لشبونة لا تتوقف ومستمرة".

وتابع: "99% من المعلومات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام عن تعاقدات الزمالك، هي من وحي خيال المؤلف، وعندما تكون هناك أمور جديدة سنعلن عنها".

وأكمل: "ملف التجديد للاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع الزمالك مع حسين لبيب، رئيس النادي شخصيًا، بالإضافة للمسئولين عن فريق الكرة أحمد سليمان وحسين السيد، وهناك عمل مستمر ومباشر في هذا الملف".

وأتم أحمد سالم تصريحاته قائلًا: "حسين السيد يتولى ملف الناشئين مع محمد حلمي، وهناك خطة كاملة لهيكلة القطاع تمامًا، وقريبًا سنعلن عن التفاصيل".