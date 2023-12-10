 انتشار العناصر الأمنية في محيط لجان الانتخابات بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتشار العناصر الأمنية في محيط لجان الانتخابات بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:18 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 9:18 ص
أعلنت مديرية أمن جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى في أول أيام الانتخابات الرئاسية، وكثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان، والمحاور المؤدية إليها، والدفع بعناصر الشرطة النسائية باللجان الخاصة بالسيدات.

وشدد مدير أمن جنوب سيناء، على تمشيط محيط اللجان على مدار اليوم، وتنظيم وتسهيل دخول الناخبين إلى اللجان، ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدخول للإدلاء بأصواتهم.

جدير بالذكر أن عدد المراكز الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و31 لجنة أساسية، وبلغ عدد من لهم الحق في التصويت 99240 ناخبًا، إضافة إلى 15 لجنة للمغتربين.

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