وكيل تشريعية الشيوخ: نحن على خطى جني ثمار المشروعات القومية الكبرى

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن المشاركة في الاستحقاق السياسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024؛ ليس حقا دستوريا وحسب؛ بل أيضا واجب وطني على كل مواطن.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية تنبع من خطورة اللحظة الراهنة، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع الاستثنائية الإقليمية والداخلية.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية 2024؛ تعد «الأهم في تاريخ الاستحقاقات الدستورية المصرية ذات الصلة»، داعيا جموع الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة أمام مقار اللجان؛ من أجل إظهار مدى توحد والتفاف المصريين خلف دولتهم أمام العالم.

وأضاف أن الوضع الداخلي يتطلب استكمال مسيرة المشروعات الوطنية الكبرى على مدى السنوات التسع الماضية، قائلا: «نحن في نهايات الطريق تجاه تحقيق الغايات الأهداف والغايات ومن ثم جني ثمار ما زرعته الدولة خلال تلك السنوات».

وعلى صعيد آخر، قال إن عملية طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر كشفت عن تواطؤ المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الدموية والانتهاكات الصارخة ضد القانون الدولي، متسائلا: «متى سيتدخل مجلس الأمن ليمارس دوره أمام مجازر الإبادة الجماعية؟».