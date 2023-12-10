ساعد أهالي منطقة سوق ستوتة المنطقة الأكثر شعبية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية الناخبين في تيسير الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع سائقو "التوكتوك" لافتات مدون عليها "توصيل الناخبين مجانا للجان"، كما جهز البعض الآخر باكيات للمشروبات مجانا، وأجهزة لاب توب لمعرفة الرقم الانتخابي.

ويقول السيد حجازي، أحد أهالي المنطقة، إننا نشارك في الانتخابات لرد الجميل والوقوف مع الدولة بعد تطوير المنطقة، وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة والآمنة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث تم تطوير منطقة سوق ستوتة بتكلفه 143 مليون جنيه، وتغيير البنية التحية ورفع كفاءة المنطقة، لتواكب المناطق الأخرى ذات المستوى العالي في المرافق.