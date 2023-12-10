قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر هي الدولة الإقليمية الوحيدة التي لديها مصداقية عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن مصر طرحت أفكار مهمة خلال هذا الأسبوع ستؤدي إلى هدنة طويلة يبنى عليها هدنة دائمة، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلي يدرك تماما أن الجانب المصري لديه حدود في الصبر، ويمتلك من القدرة لاتخاذ قرارات تؤلم تل أبيب على مدار سنوات.

وذكر أن أبرز القرارات التي يمكن لمصر أن تتخذها في حال الدفع بالفلسطينيين نزوحا إلى الحدود المصرية، هو سحب السفراء أو تجميد العلاقات في كل المناحي مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تسريبات بالإعلام الأمريكي تحدثت عن «تهديد مصر بتجميد العلاقات في حال الدفع بالفلسطينيين لمصر»- حسبما قال.

وعقب: «فكرة دفع الجيش الإسرائيلي بالفلسطينيين إلى الحدود المصرية انتهت، والجيش الإسرائيلي صرح بأنه لم يعط تعليمات للمدنيين الفلسطينيين أو تحذيرات بالذهاب للحدود المصرية، وأنها ستكتفي بالعمليات في منطقة خان يونس»- على حد قوله.

وشدد على أن دفع الفلسطينيين بغرض إحداث أزمة داخل الحدود المصرية، سيتطلب إعادة دراسة هذا الأمر بدقة ومن ثم يتطلب اجتماعا لمجلس الأمن القومي المصري.

وذكر أن الغرض من عملية خان يونس ثلاثة أهداف: الكشف عن الرهائن، استهداف القيادات، ومخازن الأسلحة، مشيرا إلى أن مدينة رفح الفلسطينية هي الأقل من حيث وجود قيادات المقاومة بها.

ولفت إلى أنه في حال استهداف منازل بها فهي لقيادات من حماس، ولكن إسرائيل التزمت بأنها لن تدفع السكان الفلسطينيون للنزوح إلى الأراضي المصرية.