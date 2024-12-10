آليانز تعتزم تعديل سياسة التوزيعات النقدية

أعلنت مجموعة الخدمات التأمينية الألمانية العملاقة آليانز قرارها تعديل سياسة التوزيعات النقدية لتتحول إلى "سياسة إدارة رأس المال" بصورة أوسع.

في الوقت نفسه ستظل التوزيعات النقدية المنتظمة عند مستوى 60% من صافي أرباح آليانز جروب القابلة للتوزيع على المساهمين، وتعديلها وفقا للعناصر غير العادية والمتقلبة مثل استهلاك الأصول غير الملموسة نتيجة عمليات الدمج التجاري، وتكلفة فوائد السندات والمكاسب والخسائر من بيع العمليات، وتحركات السوق غير التشغيلية.

علاوة على ذلك، تستهدف الشركة المحافظة على سياسة توزيعات نقدية جذابة من خلال ضمان ألا تكون التوزيعات أقل من قيمة التوزيعات في العام السابق. علاوة على ذلك تعتزم آليانز إعادة حوالي 15% من صافي أرباح المجموعة القابلة للتوزيع إلى المساهمين من خلال وسائل مثل إعادة شراء الأسهم خلال الفترة من 2025 إلى 2027.