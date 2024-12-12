مورينيو: لا أريد هبوط مانشستر سيتي

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نفى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفنربخشة التركي، رغبته في معاقبة مانشستر سيتي وهبوطه لدوري الدرجة الأولى في إنجلترا.قال مورينيو في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس»:" ليس صحيحا أنني أريد هبوط مانشستر سيتي".

أضاف مورينيو:" صحيح أنني أحب العدالة، في كثير من الأحيان يتم معاقبة الأندية الصغيرة التي تجاوزت ميزانيتها بمقدار 5 أو 10 يورو".

أشار البرتغالي:" لا ـعتقد أنه من العدالة أن تجد أسماك القرش الكبيرة «الأندية» صاحبة الميزانيات المالية الكبيرة، دائما طريقا للهروب من القواعد".

أتم مورينيو:" أنا مجرد رجل يحب كرة القدم، وعاطفي للغاية، أحب العدالة فقط ولا أشعر بأي مشاعر سيئة".

ويواجه مانشستر سيتي 115 انتهاكا مزعوما للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ومهدد بالهبوط لدوري القسم الثاني.