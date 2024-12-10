 دينامو زغرب يتعادل أمام سيلتيك في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دينامو زغرب يتعادل أمام سيلتيك في دوري أبطال أوروبا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 10:47 م

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة دينامو زغرب الكرواتي ضد ضيفه سيلتيك الإسكتلندي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يستفد الفريق الكرواتي من عاملي الأرض والجمهور ليكتفي بنقطة واحدة رفعت رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي والعشرين، وذلك بعد فوزين وتعادلين وخسارتين.

أما سيلتيك الإسكتلندي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع عشر.

ويتبقى لدينامو زغرب مواجهتان من العيار الثقيل في يناير المقبل، حيث سيحل ضيفا على آرسنال الإنجليزي ثم يختتم مشواره بمواجهة على أرضه أمام ميلان الإيطالي الفائز باللقب الأوروبي 7 مرات.

بينما يتبقى لفريق سيلتيك مواجهة على أرضه أمام يونج بويز السويسري في الجولة السابعة قبل أن يحل ضيفا على أستون فيلا الإنجليزي في الجولة الثامنة والأخيرة.


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