طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم يحصدون 14 ميدالية متنوعة بمعسكر الشباب بالإسكندرية

شارك طلاب جامعة طنطا من ذوي الهمم بمعسكر الشباب بأبو قير المنعقد بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 5/12/2024، إلى 8/12/2024، وحقق طلاب الجامعة إنجازا كبيرا، حيث فاز الطلاب بـ١٤ ميدالية، شملت ٧ ميداليات ذهبية، و٤ ميداليات فضية، و٣ ميداليات برونزية، في ألعاب رفع الاثقال وتنس الطاولة وألعاب القوى.

وهنأ الدكتور محمد حسين، رئيس الطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدا حرص الجامعة على تشجيع طلابها من ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الطلابية، والبطولات والمسابقات المحلية والدولية، وتوفير كل أشكال الدعم لهم، لتوفير بيئة تعليمية شاملة لدمجهم وتنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، مشيدا بأدائهم خلال فعاليات البطولة، مثمنًا جهود الإدارة العامة لرعاية الشباب في تدريبهم ورعايتهم قبل وأثناء انعقاد البطولة.

وشملت أسماء الطلاب الحاصلين على الميداليات من كليات التربية النوعية، والتربية، والتجارة، والحقوق، والآداب الطالب مؤمن حسن القاضي ميدالية ذهبية في دفع الجلة، والطالب محمد جلال الفرماوي ميدالية ذهبية في دفع الجلة، والطالبة فرح سامي زكريا الميدالية الذهبية في جري ١٠٠ متر، والطالب مينا عاطف يوحنا الميدالية الذهبية في تنس الطاولة، والطالب حسام فؤاد احمد الميدالية الذهبية في تنس الطاولة، والطالبة رحمه نبيل احمد الميدالية الذهبية في رفع الاثقال، والطالب رجب شريف كتكت الميدالية الذهبية في رفع الأثقال، والطالبة رنا ابراهيم عبدالنبي الميدالية الفضية في دفع الجلة، والطالبة شهد راضي حسن الميدالية الفضية في تنس الطاولة، والطالبة نانسي سعيد عبدالعزيز الميدالية الفضية في رفع الأثقال، والطالبة آية عبد الحميد عبد المقصود الميدالية الفضية في رفع الأثقال، والطالبة يمني مجدي إبراهيم الميدالية البرونزية في جري ١٠٠ متر، والطالب إبراهيم محمود محمد الميدالية البرونزية في رفع الأثقال، والطالب محسن أحمد محسن الميدالية البرونزية رفع الأثقال.