إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة عن أهمية دور الأسرة في الوقاية المبكرة من مسببات الإعاقة

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان "الأسرة ودورها في الوقاية المبكرة من مسببات الإعاقة"، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، وذلك في إطار فعاليات الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أكد محمود عزت، أخصائي الإعلام بمركز إعلام الداخلة، على أهمية تفادي الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث الإعاقة، لا سيما أن ذلك أصبح ممكنًا في ظل تقدم العلوم الطبية من أجل تحقيق مجتمع صحي، مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة في الوقاية المبكرة من الإعاقة. كما أشاد بدور المبادرات الرئاسية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة، ودور الهيئة العامة للاستعلامات في تحفيز المشاركة والاستفادة من تلك المبادرات.

من جانبه، قال الدكتور محمد سيد عبد النبي، رئيس قسم النساء والولادة بمستشفى الداخلة العام، إن الوقاية من الإعاقة تتطلب معرفة الأسباب الفعلية للإعاقة ومن ثم تحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، لتوجيه الخدمات الوقائية إليها. وأكد على أهمية دور الأسرة في الوقاية الأولية، أي الحيلولة دون حدوث اعتلال أو ضعف، من خلال إجراء الفحوصات الطبية والكشف الدوري أثناء فترة الحمل لضمان سلامة الأم والجنين قدر الإمكان، مع التأكد من خلو الأم من الأمراض المسببة للإعاقة، والاهتمام بالجانب الصحي والنفسي للأم، والابتعاد عن عوامل الخطر البيئية مثل سوء التغذية، والأشعة السينية، والأدوية غير الموصوفة طبيًا.

وأشار عبد النبي إلى أن أسباب الإعاقة تشمل الأسباب الوراثية التي تنتقل بين الأجيال، والإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى، وسوء التغذية، واستخدام الأدوية دون استشارة الطبيب، وتعرض الأم للأشعة السينية، وتعاطي المخدرات، والولادة المبكرة أو القيصرية، ومحاولات الإجهاض. وأوضح أن سبل الوقاية تشمل الفحص الطبي قبل الزواج، والابتعاد عن الزواج المبكر، حيث يُعد السن المثالي للإنجاب بين 20 و35 سنة، بالإضافة إلى الحذر من زواج الأقارب كونه أحد أهم أسباب الإعاقة.

وشدد على أهمية الرعاية الصحية للأطفال، بدءًا من الولادة في المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة، وإجراء فحوص ما بعد الولادة، وتوفير اللقاحات الضرورية، والتغذية السليمة. كما تناول سبل التعامل النفسي السليم مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بشكل صحيح عند ولادة طفل يعاني من إعاقة.