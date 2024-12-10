محافظ الوادي الجديد: طرح كميات كبيرة يوميا من الخضروات والفاكهة في المنافذ بأسعار مخفضة

• الشروق ترصد سعر كيلو الطماطم بـ5 جنيهات والبطاطس بـ8 جنيهات

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة يوميا بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مؤكدا طرح المنتجات بأسعار مخفضة لتخفيف العبء من المواطنين، في ظل تحمل تكاليف النقل التي تعد العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.

وأكد إجراء جولة بعدد من منافذ بيع السلع الغذائية ضمن مبادرات تخفيض الأسعار والمحلات في الأسواق المختلفة، وذلك في جولة مفاجئة للاطمئنان على توافر السلع وجودتها واستقرار الأسعار، مشددا على استمرار ضخ كميات من الخضر والفاكهة الطازجة مخفضة الأسعار من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومشروع صوب قرى بشاير الخير، بما يسهم في ضبط الأسواق، والتنسيق بين الوحدة المحلية والوحدة المركزية للمعدات الثقيلة لتدبير سيارة لنقل البضائع، بالتنسيق مع التجار مقابل خفض قيمة السلع تخفيفا عن كاهل المواطنين، وسط المرور اليومي، وشن حملات تموينية مشددة بالمحال التجارية والمخابز والأسواق المختلفة لضمان إعلان الأسعار وضبطها وتوافر سلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

ورصدت الشروق، اليوم الثلاثاء، انخفاض سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 5 جنيهات، وانخفاض كبير في سعر كيلو البطاطس ليصل إلى 8 جنيهات، في مقابل استقرار أسعار الجوافة والبرتقال واليوسفي عند سعر متوسط من 20 إلى 25 جنيها، واستمرار ارتفاع سعر كيلو التفاح الذي تخطى الـ60 جنيها.