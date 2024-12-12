صلاح يقتحم قائمة العظماء الـ10 بدوري الأبطال

اقتحم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قائمة مميزة بدوري أبطال أوروبا وتخطى الثنائي كيليان مبابي، وزلاتان إبراهيموفيتش، بهدفه في شباك جيرونا، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا في شباك جيرونا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، ليصل إلى 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا وهو الانجاز الذي حققه 10 لاعبين فقط في تاريخ البطولة حتى الآن.

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا «43 هدفا مع ليفربول، 5 أهداف مع بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي».

وفض محمد صلاح الشراكة مع مبابي، نجم ريال مدريد، ودي ستيفانو، أسطورة الريال، وزلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان السابق.

ووصل صلاح إلى 50 هدفا متجاوزا مبابي ودي ستيفانو وإبراهيموفيتش، ليلتحق بقائمة العظماء العشرة والهدافين التاريخيين بدوري أبطال أوروبا.

ويعتلي محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ولديه 13 هدفا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، حيث يشتعل الصراع بين الثاني مبكرا على الحذاء الذهبي في البريميرليج.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

الأول: كريستيانو رونالدو - 141 هدفا.

الثاني: ليونيل ميسي - 129 هدفا.

الثالث: روبرت ليفاندوفسكي - 101 هدف.

الرابع: كريم بنزيما - 90 هدفا.

الخامس: راؤول جونزاليس - 71 هدفا.

السادس: رود فان نيستيلروي - 60 هدفا.

السابع: أندري شيفتشينكو - 59 هدفا.

الثامن: توماس مولر - 54 هدفا.

التاسع: تيري هنري - 51 هدفا.

العاشر: فيليبو إنزاجي - 50 هدفا.

العاشر: محمد صلاح - 50 هدفا.

الحادي عشر: كيليان مبابي - 49 هدفًا.

الحادي عشر: ألفريدو دي ستيفانو - 49 هدفا.

الحادي عشر: زلاتان إبراهيموفيتش - 49 هدفا.