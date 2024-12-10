 المبعوث الأممي لسوريا: المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية - بوابة الشروق
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المبعوث الأممي لسوريا: المجتمع الدولي سيعيد النظر في تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية


نشر في: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 11:49 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 - 11:49 ص

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، إنه يعتقد بأن المجتمع الدولي سيعيد النظر في مسألة تصنيف هيئة تحرير الشام «منظمة إرهابية».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «مرت 9 سنوات على تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، وتواصل هي وفصائل مسلحة أخرى منذ ذلك الحين إرسال رسائل جيدة ومطمئنة».

وذكر أنه «لم يكن هناك أحد على الإطلاق - بما في ذلك الفصائل المسلحة التي تسيطر الآن على دمشق - يتوقع ما حدث خلال الأيام الماضية».

وأوضح أن الفصائل المسلحة تنسق فيما بينها «بشكل جيد» في الوقت الحالي، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية ألا تشهد الفصائل صراعاً بينها.

ودعا إلى «وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها وتشمل الجميع في دمشق»، محذرًا من احتمال اندلاع المزيد من الصراعات، إذا لم يتم إشراك أوسع نطاق من المجموعات العرقية والأطراف السورية.

وفي سياق متصل، نوه أن الوضع في سوريا لا يزال غير مستقر، معقبًا: «كثير من السوريين يأملون في العودة إلى ديارهم لكن الوضع المعيشي في سوريا لا يزال صعباً».

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