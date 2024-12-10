أعلنت هندسة كهرباء في بيان لها اليوم، مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا الأربعاء، عن بعض المناطق بالمدينة، لإجراء صيانة الدورية المبرمجة التي كان من المقرر إجراؤها اليوم ولكن جرى تأجيلها لغدا، نظرا لحدوث عطل في الجهد المتوسط.

وأوضح البيان، أن برنامج الصيانة الدورية سبجري بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 عصرا.

وأشار البيان إلى أنه سيجري قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق وهم: حي الروضة، حي المروة، حي مبارك القديم، نادي الهجن، بنزينة الوادي، منطقة الوادي بجوار الكمين، وادي ميعر، والمخابز والمدارس والمحلات الواقعة في نطاق هذه المناطق.

وناشدت هندسة الطور المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.