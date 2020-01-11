قال السفير محمد غنيم، سفير مصر بسلطنة عمان، إن «السلطنة يعيش بها 65 ألف مواطن مصري»، لافتًا إلى أنه «نادرًا ما يتلقى أي شكوى منهم»، بحسب ذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «المصريين دائمًا يعربون عن سعادتهم وتقديرهم لجلالة السلطان في عمان»، مشيرًا إلى تلقيه مكالمات ومخاطبات من الجالية للمشاركة في العزاء، منذ إعلان الوفاة.

وتابع: «هناك تفاعل كبير، أحاول تهدئتهم لأن الوقت الحالي وقت الإجراءات الرسمية، والانتظار حتى وقت المشاركات الشعبية»، مؤكدًا أن السلطان قابوس نجح في كسب قلوب العمانيين وغير العمانيين في السلطنة وخارجها.

وذكر أن السلطان الراحل كان دائمًا ما يذكر مصر بالخير والفخر، متابعًا: «استمعت له في مناسبات عدة بصفة شخصية وهو يتحدث عن مصر وأهميتها ومكانتها وأنها عامود الخيمة، كل من يعيش في عُمان من المصريين يشعر به ويُكن له كل الحب».

وأعلن التليفزيون العماني، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 80 عامًا.