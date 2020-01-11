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يرى ليزوي سويسوي، المدير الفني لبلاتينيوم، أن فريقه كان الأقرب للفوز على الأهلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، اليوم السبت، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال سويسوي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "سعيد بأداء اللاعبين، المستوى كان جيدا، وكنا الأقرب للفوز أمام أحد أكبر الأندية في إفريقيا".

وأضاف "غاب عنا التركيز في أول ربع ساعة من الشوط الثاني، واختلت الموازين، ليتعادل الأهلي ثم عدلنا خططنا، وسيطرنا مجددا على المباراة".

وواصل "كنا نتمنى الفوز ولكن أبارك لفريقي الأداء المتميز والقوي، فالإعداد كان جيدا، سجلنا هدفا وأهدرنا أكثر من فرصة".

وحصد الفريق الزيمبابوي أول نقطة في المجموعة بينما تصدر الأهلي مؤقتا برصيد 7 نقاط خلفه الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط.