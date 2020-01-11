بوتين: نعتقد أن الوقت قد حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الوضع في ليبيا يؤثر على الاستقرار في المنطقة وينعكس بالسلب على أوروبا، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنك الروسية.

جاءت تصريحات بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مباحثات استمرت بينهما لأكثر من ثلاث ساعات ونصف، جرى خلالها الحديث عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط وليبيا، ومشروع التيار الشمالي-2.

وقال الرئيس بوتين إن الوقت قد حان لعقد محادثات السلام بشأن ليبيا في برلين، مؤكدا على أهمية وضع حد للمواجهة المسلحة في طرابلس ووقف إطلاق النار.

وتابع بوتين قائلا إن الصراع في ليبيا يجب أن ينتهي.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال بوتين إنه أطلع ميركل على نتائج زيارته الأخيرة إلى دمشق، مؤكدا على استقرار الوضع في سوريا.

وفي سياق آخر، أوضح بوتين أنه بحث مع المستشار الألمانية الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا على دعم روسيا وألمانيا لتنفيذ خطة العمل المشترك، وضرورة العمل بآلية الحسابات مع إيران.

من جانبها، قالت ميركل إن برلين لا تنوي التدخل في ليبيا ولكن لابد من حل الأزمة.

وأوضحت ميركل أن برلين ستستضيف قمة للسلام في ليبيا، معربة عن أملها بنجاح الجهود التركية الروسية للسلام في ليبيا.

وتابعت ميركل قائلة إن بلادها مصرة على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وستستخدم كل الطرق الدبلوماسية للحفاظ عليه، مشددة على ضرورة بذل كل جهد للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

وفي شأن آخر، دعت ميركل إلى فتح تحقيق شامل في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران، والتي كان على متنها 176 راكبا.