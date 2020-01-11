مدير مكتب «محمد بن سلمان» ينعي السلطان قابوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان عن عمر 80 عاما.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة".

وأضاف: "خدم بلاده وشعبه وأشقائه في الخليج بمحبة وعطاء. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.