 مدير مكتب «محمد بن سلمان» ينعي السلطان قابوس - بوابة الشروق
السبت 11 يناير 2020 4:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

مدير مكتب «محمد بن سلمان» ينعي السلطان قابوس


نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 4:00 ص | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 4:00 ص

نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان عن عمر 80 عاما.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رحم الله السلطان قابوس بن سعيد وأجزل له المثوبة والمغفرة".

وأضاف: "خدم بلاده وشعبه وأشقائه في الخليج بمحبة وعطاء. وأحسن الله عزاء إخواننا في سلطنة عمان وعظم أجرهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، منذ قليل، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك