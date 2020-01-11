 بالدموع.. محمد منير يودع زوج شقيقته ومدير أعماله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالدموع.. محمد منير يودع زوج شقيقته ومدير أعماله


نشر فى : السبت 11 يناير 2020 - 9:12 م | آخر تحديث : السبت 11 يناير 2020 - 9:12 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان محمد منير، الذي دخل في نوبة من البكاء الشديد، أثناء تشييعه لجثمان محمود أبا اليزيد، ابن عمه ووزوج شقيقته ومدير أعماله.

وشيع جثمان «أبا اليزيد»، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عقب تعرضه لجلطة نقل على إثرها لمستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الظهر، حيث وصل الفنان محمد منير إلى المستشفى في السادسة صباحًا ليباشر بنفسه غسل الجثمان، وترتيب مراسم الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور كل من الإعلامي محمود سعد، والشاعر أيمن بهجت قمر، كما شهدت غياب نجوم الفن.

ومن المقرر أن يستقبل الفنان محمد منير، مساء يوم الإثنين المقبل، العزاء في الفقيد بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

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