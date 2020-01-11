أنيس سالتو: أسعي لكتابة تاريخ جديد مع الاتحاد السكندري

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أعرب لاعب النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي السابق، أنيس سالتو، عن سعادته بالانضمام لنادي الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقال سالتو في تصريحات للموقع: «أتوجه بالشكر لرئيس نادى الاتحاد السكندرى ويشرفني ان أكون لاعبًا بهذا النادى العريق في ظل النجاحات التى يحققها حاليا».

وقال سالتو: "لم آتي الاسكندرية للسياحة والتنزه اسعي لكتابة تاريخ جديد وأتمنى ان أكون عند حسن ظن شيخ المدربين طلعت يوسف".

من جانبه قال طلعت يوسف: «سبق لي تدريب انيس سالتو في اهلي طرابلس الليبي وهو مهاجم من العيار الثقيل ويجيد اللعب في مختلف مراكز الخط الأمامي وسيصنع حالة من المنافسة مع جميع لاعبي خط الهجوم»

كان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى نجح في التعاقد مع نجم منتخب الليبى الأول أنيس سالتو صاحب الـ٢٧ عاما ، و الذى سبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب ليبي لعام 2018، و سبق لـ ” سالتو ” أن مثل أندية النجم الساحلي التونسى وأهلي طرابلس الليبي، ويعتبر من العناصر الهجومية المميزه

ووقع سالتو عقده الجديد مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسم و نصف بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف رئيس الجهاز و اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة