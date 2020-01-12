ترودو يشدد على ضرورة تعويض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

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شدد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم السبت، على ضرورة تعويض ضحايا الطائرة الأوكرانية التي اعترفت طهران بإسقاطها.

وقال ترودو في كلمة متلفزة نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء إن تركيز كندا في الوقت الحالي ينصب على مساعدة أسر الضحايا.

وأضاف أنه "غاضب للغاية" جراء وقوع هذا الحادث، داعيا إلى ضرورة نزع فتيل الأزمة في المنطقة.

وأوضح أن السلطات الإيرانية وافقت على منح تأشيرات لثلاثة كنديين للسفر إلى إيران من أجل المشاركة في التحقيق بشأن الحادث.

وقال إنه يرغب في ضمان العدالة لأسر الضحايا.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت في تغريدة على موقع تويتر بأن "التحقيقات تتواصل لتحديد هوية المسؤولين عن هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر ومحاكمتهم".

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتذار رسمي عن الحادث ودفع تعويضات.

كانت ايران قد نفت في البداية أن صاروخا ايرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف ومقتل كل ركابها ال 176، من بينهم 63كنديا.